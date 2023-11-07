كندة علوش:"دعم المنتج المصري أمر عظيم”

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة السورية كندة علوش على دعم المنتجات المصرية ومقاطعة المنتجات الأمريكية أو الإسرائيلية.

وكتبت كندة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع"تويتر"، :" بعيد عن الخلاف بين أنصار المقاطعة وعدم المقاطعة والناس اللي شايفاه خيار مثالي وعقاب اقتصادي للكيان المجرم وداعميه، وبين اللي شايفين إن بالمقاطعة قطع أرزاق للعمالة المحلية لدى هذه العلامات التجارية، أنا بشوف إن دعم المنتج المصري أمر عظيم في كافة القطاعات الأكل والشرب والمنظفات والأدوية والملابس".

ومن ناحية أخرى آخر أعمال كندة علوش فيلم "نزوح"، بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.