فن ومشاهير

محمد عساف: “إسرائيل ذبحت أكثر من 10000 إنسان”

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أدان المطرب الفلسطيني محمد عساف، الموقف السلبي لدول العالم، تجاه المذابح التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين في غزة.

عساف، عبر صفحته في موقع "إكس"، كتب،:" في ثلاثين يوما ذبحت اسرائيل اكثر من 10,000 إنسان في غزة وفلسطين، منهم أكثر من 4000 طفل…و دمرت البيوت و المساجد و الكنائس و الجامعات و المستشفيات …و لايزال العالم المنافق واقفاً يتفرج على المذبحة".

وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب المطرب الفلسطيني، :" سيلزمنا عمرًا إضافيًا لنسيان هذه السنوات التي قضيناها بزمن لا يشبهنا ، سيلزمنا قلوباً أكبر لتتسع لكل هذا الأذى ، سيلزمنا الكثير من الصلوات والدعاء والتأمل ، لنسيان كل ما مررنا به..غزة".

المطرب الفلسطيني محمد عساف، سبق وقدم أغاني عديدة عن غزة، منها "بحرك غزة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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