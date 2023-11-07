محمد عساف: “إسرائيل ذبحت أكثر من 10000 إنسان”

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أدان المطرب الفلسطيني محمد عساف، الموقف السلبي لدول العالم، تجاه المذابح التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين في غزة.

عساف، عبر صفحته في موقع "إكس"، كتب،:" في ثلاثين يوما ذبحت اسرائيل اكثر من 10,000 إنسان في غزة وفلسطين، منهم أكثر من 4000 طفل…و دمرت البيوت و المساجد و الكنائس و الجامعات و المستشفيات …و لايزال العالم المنافق واقفاً يتفرج على المذبحة".

وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب المطرب الفلسطيني، :" سيلزمنا عمرًا إضافيًا لنسيان هذه السنوات التي قضيناها بزمن لا يشبهنا ، سيلزمنا قلوباً أكبر لتتسع لكل هذا الأذى ، سيلزمنا الكثير من الصلوات والدعاء والتأمل ، لنسيان كل ما مررنا به..غزة".

المطرب الفلسطيني محمد عساف، سبق وقدم أغاني عديدة عن غزة، منها "بحرك غزة".