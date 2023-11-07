أكرم حسني يحيي الذكرى الرابعة لوفاة والده:"الشوق بعد الموت لا يحتمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان أكرم حسني الذكرى الرابعة لوفاة والده، التي تمر اليوم 7 نوفمبر الجاري.

ونشر أكرم صورة والده في مرحلة الشباب، عبر حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلق:" الذكرى السنوية الرابعة لوفاة أبي ولا أملك إلا أن أقول أحسنوا لمن تحبون فإن الشوق بعد الموت لايحتمل.. الله يرحمك يا حبيبي".

ومن ناحية أخرى أطلق الفنان أكرم حسني بالتعاون مع المطرب الكبير مدحت صالح، أغنية "خطير يا إخوانا" على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى ترويجًا لفيلمه "العميل صفر"، الذي انطلق مؤخرًا في دور العرض العربية.

وبجانب أكرم حسني، يقوم ببطولة الفيلم النجوم بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل.