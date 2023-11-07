شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب ضيف شرف فيلم "مقسوم" مع ليلى علوى وشيرين رضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان سيد رجب كضيف شرف خلال أحداث فيلم "مقسوم" للنجمة ليلى علوى وإخراج كوثر يونس والذى انطلق تصويره الشهر الماضى للعرض خلال الفترة المقبلة، حيث يظهر سيد رجب خلال عدد قليل من المشاهد.

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوى، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة عتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

وفى سياق آخر انتهى سيد رجب من تصوير فيلم "أنا وابن خالتى" المقرر عرضه في السينمات خلال شهر ديسمبر المقبل، والعمل يشارك في بطولته بيومى فؤاد، هنادى مهنى، ميمي جمال، على لوكا، لطفى لبيب، سليمان عيد، إسراء رخا، والعمل من تأليف دعاء عبدالوهاب وعمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح وتدور الأحداث في اطار اجتماعى لايت حول شخصين يقعان في عدة مغامرات لكل منهما مغامرة في حياته.

وكان آخر أعمال سيد رجب في السينما فيلم "19 ب" الذى عرض في شهر مايو الماضى بعد مشاركته بالمسابقة الدولية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز الفيلم بثلاثة جوائز في إطار، حيث حصد جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبرسي)، جائزة أفضل فيلم عربي، وجائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني وحصل عليها مدير التصوير مصطفى الكاشف.

فيلم "19 ب" بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد، وتدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.