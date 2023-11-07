لبلبة تهدي تكريمها إلى الشعب الفلسطيني.. ولهذا السبب بكت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تأثرت الفنانة المصرية لبلبة بشدة أثناء تسلم جائزة تكريمها من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، الذي أُقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بدورته الثالثة، التي أُقيمت تحت عنوان “فلسطين في القلب”.

وانخرطت لبلبة في البكاء وأهدت تكريمها من المهرجان إلى الشعب الفلسطيني، كما ظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” رصد تكريمها، وقالت “لا أعرف لماذا أتأثر كثيرا حينما يتم تكريمي، وخصوصا بعدما كبرت، أتذكر كل طفولتي وحياتي الفنية”.

وأضافت: “متأثرة أوي وقلبنا كلنا موجوع، وأنا أشكر المهرجان المصري للفنون والإبداع، وأتمنى أن نساند أهلنا في فلسطين، وأهدي هذا التكريم إلى الشعب الفلسطيني”.

وعلّقت لبلبة على مقطع الفيديو بالقول: “شكراً للمهرجان المصري- الأمريكي للسينما والفنون على التكريم… وشكراً لرئيس المهرجان صفوت يوسف على إصرارك لإقامة هذه الدورة في حب ودعم فلسطين رغم كل الظروف الصعبة والألم الذي نعيشه جميعاً… شكراً للجالية العربية الذين شاركوا فناني مصر لإعلان موقفهم ودعمهم لفلسطين.. وشكراً لفناني مصر المهمومين بقضايا الوطن العربي.. أنتم خير سفراء لبلدكم ودايماً مشرّفين لمصر وللفن المصري في كل مكان في العالم.. ونرفع جميعاً شعار المهرجان… فلسطين في القلب”.