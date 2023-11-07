إلهام شاهين تكشف تفاصيل تحضيرها لشخصيتها في مسلسل “ألفريدو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققته في حكاية “ألفريدو”، والتي هي أولى حكايات مسلسل “55 مشكلة حب”، كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل تحضيرها لشخصيتها ضمن أحداث الحكاية، والتي تجسد فيها دور مريضة بالألزهايمر.

وقالت إلهام: “جلست مع أشخاص يعانون من مرض الألزهايمر، ولكن ليس قبل العمل مباشرةً، وقد تقرّبت كثيراً من هؤلاء المرضى”. وأضافت: “لا أستطيع الكشف عن هويتهم، إلا أنهم كانوا بمثابة مخزون لي أثناء تقديم تلك الشخصية، بالإضافة إلى السيناريو وخيال الممثل”.

وأكدت إلهام شاهين أنها سعت إلى الاستغناء عن المكياج أثناء تجسيدها دورها ضمن أحداث المسلسل، بالقول: “ليست هذه المرة الأولى التي أظهر فيها بدون مكياج في عمل فني، فقد استعنت في حكاية “ألفريدو” بأي شيء قد يمنحني ملامح العجز في هذا الدور”. وأضافت: “هذا الأمر كان ملائماً للشخصية، وقد اقترحت بنفسي هذا الشكل للشخصية بعد قراءتي لها، وساعدتني في ذلك الاستايلست الخاصة بالعمل شقيقتي إيناس شاهين”.

ويشارك إلهام شاهين في حكاية “ألفريدو” عدد من النجوم، بينهم: أحمد فهمي وندى موسى وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وهي من إخراج عصام نصار.