نور الشريف كان بطله.. مخرج شهير يفجر مفاجأة بشأن فيلم أحمد العوضي “الإسكندراني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المخرج حسني صالح عن مفاجأة كبيرة حول فيلم “الإسكندراني”، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي ويخرجه خالد يوسف.

وقال حسني صالح خلال استضافته في برنامج “القاهرة اليوم”، الذي يقدّمه الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي عبر قناة “ألفا”، إنه عمل لمدة أسبوع في إخراج فيلم “الإسكندراني”، الذي يصوّره المخرج خالد يوسف حالياً، وكان من المقرر أن يقوم ببطولته الفنان الراحل نور الشريف.

وأضاف: “فيلم “الإسكندراني” أخرجت فيه أسبوع قبل مسلسل “الرحايا” وتوقف، وكان من تأليف أسامة أنور عكاشة، وبطولة نور الشريف”.

وتابع: “موبينات الفيلم دخلت المعامل أسبوع وموجودة إلى الآن في معامل أستوديوهات السينما، وسعدت جداً إن المخرج خالد يوسف يخرج الفيلم، لإنه فيلم مهم وقوي جداً، ومن أروع ما كتب أسامة أنور عكاشة”.

وتحدث حسني صالح خلال اللقاء عن مشروعه لعمل مسلسل عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قائلاً: “أنا والدكتور محمد الباز نكتب المسلسل من سنتين، وفي رأيي دراما حياة السادات لا يكفيها فيلم واحد مدته ساعة ونصف، وتكفي لعمل مسلسلات أجزاء، لكن العمل سيتأخر لأسباب إنتاجية”.

يُذكر أن المخرج حسني صالح من المقرر أن يشارك في موسم رمضان 2024، من خلال مسلسل “قلع الحجر”، الذي يعود به الى السباق الرمضاني بعد آخر عمل قدّمه في رمضان 2015 وهو مسلسل “الوسواس”.

مسلسل “قلع الحجر” من بطولة: محمد رياض ورياض الخولى وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي وسميرة عبد العزيز ومروة عبد المنعم ولقاء سويدان…، وتدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وهو من تأليف أحمد وفدي، أحد مواطني مدينة قمولة في أول أعماله، وتعتمد قصته على أحداث واقعية حصلت في هذه المنطقة.

يُذكر أن فيلم “الإسكندراني” من إخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته النجوم: أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، رحاب الجمل، ومحمود حافظ.