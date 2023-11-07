فيلم محمد إمام وياسمين صبري “أبو نسب” يدخل المنافسة الشتوية في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الشركة المنتجة لفيلم “أبو نسب” للفنانَين محمد إمام وياسمين صبري، قررت عرض الفيلم في دور السينما، في 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وكان محمد إمام وياسمين صبري قد انتهيا من تصوير فيلم “أبو نسب” قبل أشهر عدة، كما انتهى المخرج رامي إمام أخيراً من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم، وكان من المفترض أن يُعرض في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل عرضه إلى كانون الأول (ديسمبر) بسبب أحداث غزة.

وأكد مصدر من داخل الشركة المنتجة للفيلم لـ”لها” أنه سيتم الكشف عن البوستر الدعائي الرسمي له قريباً، كما يتحضّر المخرج والشركة المنتجة لطرح البرومو الرسمي للعمل.

“أبو نسب” فيلم كوميدي اجتماعي يضم نخبة من نجوم السينما، ويجسد محمد إمام خلال الأحداث دور طبيب أطفال يتورط في مواقف كوميدية مع ياسمين صبري التي تلعب دور “لايف كوتش” ومدربة تنمية بشرية.

والفيلم هو التجربة الثالثة بين محمد إمام وياسمين صبري بعد نجاحهما في فيلمَي “جحيم في الهند” و”ليلة هنا وسرور”، ويشارك في بطولته كل من: ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي…، وهو سيناريو أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.