تعاني بصمت منذ أشهر.. زوج بريدجيت ويلسون يكشف إصابتها بالسرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ لاعب التنس المتقاعد بيت سامبراس الجمهور بإعلانه عن إصابة زوجته النجمة بريدجيت ويلسون بسرطان المبيض ومعاناتها منذ فترة مع العلاج.

وكشف النجم الرياضي المتقاعد عن صعوبة الرحلة التي مرّ بها وزوجته خلال العام الماضي، وقال في منشور عبر موقع X: “كما يعرف الجميع، أنا شخصٌ هادئ ويهتم بالخصوصية، ورغم ذلك، كان العام الماضي مليئاً بالتحديات بالنسبة لي ولعائلتي، لهذا قررت مشاركة ما يحصل معنا”.

وأضاف: “في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، شُخّصت زوجتي بسرطان المبيض. وقد خضعت لعملية جراحية كبيرة وصعبة، وبدأت بعدها رحلة العلاج الكيماوي وهي تواصل الى الآن العلاج الموضعي”.

وعبّر عن حزنه الشديد قائلاً: “من الصعب مشاهدة شخصٍ تحبه يعاني ويخوض تحدياً صعباً كهذا، ومع ذلك، فإنّ رؤية ولدينا: كريستين (20 عاماً) وريان (18 عاماً) يدعماننا أنا وزوجتي هي أمر رائع”.

وأشاد سامبراس بصمود زوجته وقوّتها قائلاً: “مشاهدة بريدجيت تقوم بواجباتها كأمٍ وزوجة في خضم ما تمر به، هي مصدر إلهام لنا”.

وطلب بيت سامبراس في النهاية من الجمهور الدعاء لبريدجيت بالشفاء، وهو ما تفاعل معه الجميع بشكل واسع، معبرين عن صدمتهم من هذا الخبر، ومتمنين لها الصحة وأن تنجو من المرض.

يُذكر أن بريدجيت ويلسون (50 عاماً)، اشتُهرت بأدوارها في العديد من الأفلام أبرزها: ” The Wedding Planner” و “Billy Madison”، بالإضافة الى عدد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة مثل “Billy Madison”، وتزوجت من لاعب التنس عام 2000.