الكشف عن سر متعلّق بـ ماثيو بيري

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية سرا متعلقا بالنجم الراحل ماثيو بيري، اذ رفض سيناريو خيانته لـ "مونيكا" في أحداث مسلسل "Friends"، معتبرا انه لو نفّذ ذلك فلن يسامحه حينها الجمهور.

على صعيد آخر كان قد كشف موقع “ديلي ميل” عن عدد من الصور التي تم التقاطها أثناء تشييع جثمان النجم الراحل ماثيو بيري التى أقيمت بعيدًا عن الإعلام، حيث دفن في مقبرة بمدينة لوس أنجلوس.

وقد حضر مراسم تشييع جثمان ماثيو بيري؛ أبطال مسلسل Friends، إلى جانب عدد من الأقارب والأصدقاء.

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