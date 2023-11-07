أحمد سعد يتألق بأحدث إطلالة شتوية له

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري أحمد سعد صورة جديدة له، من خلال خاصية الحالة، عبر حسابه وظهر أحمد سعد في الصورة بإطلالة شتوية متميزة.

ومن ناحية اخرى وجه الفنان أحمد سعد، رسالة دعم لأهل فلسطين، بعد قصف الاسرائيلي المستمر، الذي ادى الى انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت في القطاع بالكامل.

يذكر أن الفنان أحمد سعد، طرح مؤخرًا أغنية "غصن الزيتون" والذي تم حذفه بعد نزوله بساعات قليلة، لكن وأعاد نشره، والأغنية من كلمات الشاعر حسام الطنطاوي، و ألحان المحمدي، و توزيع محمد عاطف الحلو.

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