رقم جديد خسره بيومي فؤاد بسبب خلافه مع محمد سلام

ميرنا وليد - بيروت - خسر الممثل المصري بيومي فؤاد حتى الأن 800 الف متابع من متابعيه، وذلك بعد هجومه على زميله الممثل محمد سلام، عقب ختام مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض.



وقام بيومي فؤاد، بإغلاق التعليقات على منشوراته بسبب هجوم الجمهور عليه بعد تصريحاته ضد محمد سلام بعد ان كان قد عبّر عن استيائه من حملات الهجوم التي يتعرض لها هو وزملائه المشاركين في موسم الرياض لهذا العام رغم الأحداث في فلسطين: "أنا فنان مصري وليا الشرف جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف عشان نقدم فننا، إحنا مش جايين نضحك إحنا جايين نقدم فننا ... احنا محتاجنكم وانتوا محتاجينا". وتابع : "كتر خيركم كتر خيركم، إحنا بنتعب وبنشقى عشان نقدم فن مش عشان نضحك، ولو الموضوع كدا يبقى في فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور، مفروض ينتحروا".

ووجه رسالة الى محمد سلام:"من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري وانتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا. شيء عظيم إن الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول ... شيء عظيم إني أخرج أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم إن أنا مصري أنا بشرف بلدي، أنا فنان مصري وليا الشرف"