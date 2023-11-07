سعود القحطاني: "مستحيل أن أتزوج من هذه الفتاة"

ميرنا وليد - بيروت - أحدث نجم مواقع التواصل الإجتماعي السعودي سعود القحطاني جدلا كبيرا بين الجمهور بعد قوله خلال بث مباشر أجراه عبر صفحته الخاصة: "مستحيل اتزوج وحدة تطلع في التيك توك".

واللافت انه قد تلقى العديد من الإنتقادات.

وكان أثار القحطاني ضجة كبيرة مؤخرا بحديثه مع فتاة لبنانية خلال بث مباشر، اذ كشف انه ليس على صلة قرابة بالنجمة هند القحطاني، متوجهاً للفتاة بالحديث عن ثيابها.

وقال سعود القحطاني: "أنا ماتقرب لي هند القحطاني .. انتي واضح من نوعيتها لانك لابسه ضيق".

وتلفّظ بعبارة: "كلاب متجمعة"، من دون معرفة من يقصد بها، لتقول بعده فتاة: "والله ما حدا الكلب غيرك"، ولم نعرف تحديداً لمن توجّهت بكلامها.

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