إلهام شاهين تجسّد هذه الشخصية بدون ماكياج وماذا فعلت لإتقان دورها؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة إلهام شاهين معلومات عن الشخصية التي سوف تجسدها حيث تلعب دور مريضة ألزهايمر ضمن أحداث الحكاية بعد النجاح الكبير الذي حققته في حكاية "ألفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب".



وأضافت إلهام أنها زارت أشخاص يعانون من مرض الألزهايمر وتقرّبت منهم وأكدت أنها لا تستطيع الكشف عن هويتهم وأشادت بدورهم الفعال في مساعدتها لتجسيد الشخصية. وقد لعبت دورها من دون ماكياج على وجهها ولم تكن المرة الأولى التي تعتمد فيها هذا الأمر.

ويشارك إلهام شاهين في حكاية "ألفريدو" عدداً من الممثلين منهم: أحمد فهمي وندى موسى وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وهو من إخراج عصام نصار.