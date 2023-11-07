شكرا لقرائتكم خبر عن صور لـ أنجلينا جولى أبرزت إنسانيتها قبل ندائها بوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما اشتهرت النجمة أنجلينا جولى بمواقفها الإنسانية حول العالم، خاصة مع عملها كسفيرة للنوايا الحسنة، ما اقتضى منها السفر حول العالم للبلدان الأكثر احتياجاً ومؤازرة شعوب عديدة، وهو ما انعكس على موقفها الأخير عبر حسابها على موقع إنستجرام حينما نددت بما يحدث فى غزة، وطالبت بوقف إطلاق النار.



كلام أنجلينا جولى عن غزة

وخلال التقرير التالى نستعرض أبرز 7 صور للنجمة أنجلينا جولى وهى فى مواقف إنسانية مختلفة ما بين زيارة لاجئين حول العالم فى المخيمات إلى التخفيف عن أطفال يعانوا من الجوع، إلى جانب الحديث إلى شيوخ مسنين والاستماع لمشاكلهم لدرجة وصلت إلى تأثرها بالبكاء.



أنجلينا جولي أثناء استماعها لأزمات لاجئين

وكانت نجمة هوليود أنجلينا جولى تطرقت لما يحدث فى غزة مؤخراً من خلال حسابها على موقع "إنستجرام" عبر منشور مطول، طالبت فيه بضرورة وقف إطلاق النار وإيقاف الحرب على الفور مع إدخال المساعدات الإنسانية لغزة وأهاليها الذين يعانون الأمرين مما يحصل.

أنجلينا جولى لم تكتف بذلك وإنما استمرت أيضاً فى التنديد بما يحدث، بعدما تطرقت إلى أنها زارت هذا المكان من قبل - فى إشارة لقطاع غزة – وتعلم كم المعاناة التى يعانيها الأهالى هناك داخل القطاع، وبالتالى لا بد من إيصال المساعدات على الفور.



أنجلينا جولي تبكى خلال حديثها لشيخ كبير



أنجلينا جولي تحتضن طفل

وكتبت بالنص: "يبلغ عدد سكان غزة أكثر من مليونى شخص (نصفهم من الأطفال)، يعيشون تحت حصار شديد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، بالإضافة إلى عقود من النزوح وانعدام الجنسية، شاحنات المساعدات القليلة التى تدخل البلاد حاليًا تشكل جزءاً صغيراً مما هو مطلوب وكانت تسلم بصورة أكثر قبل الضرب، فالتفجيرات تتسبب فى خلق احتياجات إنسانية يومياً، والحرمان من المساعدات والوقود والمياه لا يمكن تسميته إلا أنه عقاب جماعى للشعب، وبالتالى فمن واقع الإنسانية لا بد من المطالبة بوقف فورى لإطلاق النار، فحياة الفلسطينيين والإسرائيليين وحياة جميع الناس على مستوى العالم لها أهمية متساوية".



أنجلينا جولي ترسم البسمة على وجوه الأطفال



أنجلينا جولي فى صورة أخرى

كل ما سبق لم يمر مرور الكرام على داعمى الكيان الصهيونى، إذ قوبلت بهجمات كبيرة منهم، لم تتخيل أنها ستصل لوالدها الذى يدعم إسرائيل بكل ما أوتى من قوة، حيث خرج فى فيديو عبر حسابه على منصة X قال فيه ومن خلفه علم الولايات المتحدة الأمريكية إنه يشعر بالضيق من التصريحات الأخيرة لابنته أنجلينا جولى، لدعمها للقضية الفلسطينية.

أنجلينا جولي فى صورة أخرى



أنجلينا جولي فى صورة توضح اهتمامها بمشاكل من حولها