شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة ليلى صديق والدة المخرج أدهم صالح تتلقى عزاءها اليوم فى مسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى أسرة الراحلة ليلى صديق طليقة مدحت صالح ووالدة ابنه المخرج أدهم مدحت صالح عزاءها اليوم الأربعاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

وكان عدد من الفنانين حرصوا على المشاركة فى تشييع جنازة الراحلة ليلى صديق - طليقة الفنان مدحت صالح ووالدة ابنه أدهم، حيث تواجد فى الجنازة مدحت صالح، والفنان سامح الصريطى، والموسيقار عمرو سليم، والفنانة فيدرا، والمنتج محمد العدل والاستايلست ريم العدل، والسياسى حمدين صباحى، بجانب أفراد أسرة وأقارب الراحلة.

وتوفيت ليلى صديق صباح الاثنين الماضى بعد صراع مع المرض، إذ تدهور حالتها الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وحرص الكاتب عبد الرحيم كمال على نعى الراحلة وكتب على حسابه بموقع فيس بوك: "ماتت السيدة المحترمة الصديقة الراقية الغالية بنت الأكابر ليلي يوسف صديق، ماتت ابنة المناضل العظيم الكريمة المحبوبة الهانم ست الهوانم".

جدير بالذكر أن ليلى صديق ابنة يوسف صديق، أحد أهم الضباط الأحرار الذين صنعوا ثورة 23 يوليو، والذي كرمه الرئيس السيسي بمنحه قلادة النيل، وهي والدة المخرج أدهم الذي أنجبته من الفنان مدحت صالح.

يذكر أن مدحت صالح تم تكريمه مؤخرًا فى افتتاح الدورة الـ39 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة والتي أقيمت فى الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الماضى، وسلمت مدحت الجائزة الفنانة نرمين الفقى.