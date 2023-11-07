مسلسل هاندا ارتشيل الجديد مهدّد بالتوقيف، فهل تشفع به ارقام “يوتيوب”؟

استطاع مسلسل “شخص آخر”، بطولة النجمَين التركيَين هاندا أرتشيل وبوراك دينيز، أن يحتل الصدارة بين كل المسلسلات الجديدة كأكثر مسلسل مشاهدة على يوتيوب.

ففي غضون شهرين حصدت الحلقة الاولى اكثر من ١٢ مليون مشاهدة، أما الحلقة الثانية نالت ٨ مليون مشاهدة.

في المقابل، لم يحقق المسلسل على الشاشة نسبة مشاهدة مرتفعة، حيث احتل المرتبة ٢٠ في تركيا بنسبة مشاهدة ضئيلة جدا محققاً رايتنغ وصل الى ٣،٣٩ / ١٠ اي حوالي ٢.٧١٢،٠٠٠ مشاهد تركي.

وعن المراكز الثلاث الأول:

في المرتبة الاول جاء مسلسل “جبل جونول” محققا رايتنغ مرتفع جدا وصل الى ٩

في المرتبة الثانية “الطائر الرفراف” وفي المرتبة الثالثة “شراب النون”.

نذكر أن مسلسل “شخص آخر”، كان قد تعرّض لردود افعال متفاوتة وانتقادات طالت بطلته الممثلة هاندا أرتشيل حول ادائها، في أولى حلقات العمل الذي يعرض عبر قناة فوكس التركية.

ولكن الممثلة التركية بيرجوزار كوريل كانت قد ساندت زميلتها هاندا أرتشيل من خلال توجيه رسالة لها مع نشر بوستر مسلسل “شخص آخر” الذي يضم هاندا وبوراك دينيز.

جاء في الرسالة: “أقدّر احترامك لعملك، واجتهادك، وانضباطك، وجمالك. عزيزتي هاندا أرتشيل، أتمنى أن يتدفق طريقك مثل الماء، وأن يكون طريقك مثل قلبك”.