حمو بيكا يرزق بمولودته الأولى ويطلق عليها هذا الاسم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رزق مغني المهرجانات حمو بيكا بمولودته الأولى، والتي أطلق عليها اسم “تاج”.

وكشف “بيكا” عن هذا الخبر، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، حيث شارك جمهوره صورة له برفقة مولودته، وعلّق قائلًا: “ألف حمد وشكر ليك يا رب.. ربنا رزقني بتاج حمو بيكا، ربنا يباركلي فيها يا رب.. ويجعلها سند ليا.. ويرزقني برزقها وأشوفها أحسن الناس”.

وحقق منشور حمو بيكا تفاعلاً كبيراً، خاصة بعد أن حرص عدد من النجوم والمشاهير على تقديم التهنئة له بهذه المناسبة السعيدة، منهم الفنانة بدرية طلبة والتي علّقت قائلةً: “تبارك الله ربنا يحفظه”، ولم تقتصر التهاني على نجوم الفن، بل شملت أيضاً محبيه وجاءت تعليقاتهم كالتالي.. “الف الف مبروك اتربى في عزك يا رب”…” بسم الله ماشاء الله اكبر تبارك الله”.

وطرح “بيكا ” خلال الفترة الأخيرة أغنية جديدة بعنوان “الجمال ده هولندي” وهي أغنية “مهرجانات شعبية” من كلمات أحمد حمتو، وتوزيع فيجو الدخلاوي.