تزامناً مع عرض الجزء الأوّل على الفضائيات.. دينا الشربيني تبدأ تصوير “كامل العدد 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تزامناً مع بدء العرض الأول لمسلسل “كامل العدد” عبر الفضائيات المفتوحة، بدأت النجمة دينا الشربيني العد التنازلي لبدء تصوير الموسم الثاني منتصف شهر نوفمبر الجاري، تمهيداً لعرضه عبر منصة “شاهد” ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2024.

وكان من المقرر البدء في تصوير الجزء الثاني من مسلسل “كامل العدد” مطلع شهر أكتوبر الماضي، ولكن تم تأجيله بعد دخول دينا الشربيني في حالة حداد عقب وفاة والدتها، ومن المنتظر الإعلان الأسبوع الجاري عن نجوم الجزء الجديد، ومن بينهم الفنانة ميمي جمال، ولم تكشف الشركة المنتجة حقيقة اختيار ممثل آخر لاستكمال دور الفنان الراحل مصطفى درويش الذي جسد شخصية الزوج الثاني لدينا ووالد طفليها التوأم.

وعرض الجزء الأول من مسلسل “كامل العدد” مساء أمس الاثنين 6 نوفمبر لأول مرة على فضائية MBC مصر، بعد عرضه في النصف الأول من شهر رمضان الماضي عبر منصة شاهد المشفرة وحقق نجاحاً كبيراً.

ويشارك في مسلسل “كامل العدد” العديد من الفنانين منهم، دينا الشربيني، شريف سلامة، ويشاركهما مجموعة من النجوم منهم إسعاد يونس كظهور خاص، تميم عبده، مصطفى درويش، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، ولأول مرة الراقصة بدرة، وهو من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتظهر دينا الشربينى خلال أحداث العمل، بدور فتاة مطلقة ولديها أربعة أطفال تُدعى ليلى تيمور تمتلك مزرعة للزيوت الطبيعية، وتعيش قصة حب مع شريف سلامة والذي يلعب دور دكتور تجميل أرمل لديه هو الآخر عدة أطفال، وتظهر إسعاد يونس بدور والدة شريف سلامة، فيما يظهر تميم عبده بشخصية والده، بينما يلعب أحمد كمال دور والد دينا الشربيني.

وتتطور قصة الحب ليتزوج شريف من دينا، وتبدأ مهمة لم شمل العائلتين وسط صعوبات كثيرة من جدة الأطفال والأزواج السابقين لليلى تيمور، وغيرة الأطفال أنفسهم على الوالدين وتدبيرهم المكائد للوقيعة بين الزوجين.