هل سيحضر الأمير هاري عيد ميلاد والده الملك تشارلز الثالث؟

ميرنا وليد - بيروت - زعمت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن الأمير هاري رفض الدعوة التي وُجهت له، لحضور حفل عيد ميلاد الملك تشارلز الخامس والسبعين، إلا أن هاري دحض هذا الخبر، مشيراً إلى أنه لم يُطلب من الزوجين الحضور في المقام الأول.



وقال المتحدث باسم هاري وميغان لإحدى الصحف: "لم يكن هناك أي اتصال بخصوص دعوة لحضور عيد ميلاد جلالة الملك القادم. ومن المخيب للآمال أن صحيفة "صنداي تايمز" قد أخطأت في نقل هذه القصة".

وكشف مصدر للصحيفة نفسها، أن هاري وميغان لم يكونا على علم بحفلة عيد الميلاد من البداية، وأن هاري اكتشف ذلك من خلال تقارير وسائل الإعلام.

وقال المصدر: "في هذه الحالة، لا بأس بذلك. أنا متأكد من أن الدوق سيجد طريقة للتواصل بشكل خاص ليتمنى لجلالة الملك عيد ميلاد سعيدًا كما يفعل دائمًا. القصة في صحيفة التايمز أيضًا حيث تم وضع القصص اللاحقة بطريقة تجعل الأمر يبدو وكأن الدوق يتجاهل والده، وهو ليس كذلك".

ومن المقرر أن يحتفل الملك تشارلز الثالث بعيد ميلاده الخامس والسبعين في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، وسيكون الحفل في "كلارنس هاوس" وسيضم أقرب أصدقاء الملك وعائلته.