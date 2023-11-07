بالصور- استقبال مهيب وأناقة ملكية.. الملك فيليب والملكة ليتيزيا في الدنمارك

ميرنا وليد - بيروت - زار الملك الإسباني فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيزيا، أمس، العائلة الملكية الدنماركية، وعلى رأسها الملكة مارغريت الثانية للدنمارك، وذلك تجديداً للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وكان في استقبال الملك فيليب والملكة ليتيزيا، كل من الملكة مارغريت، وولي العهد الأمير فريدريك، وزوجته ولية العهد الأميرة ماري، والأميرة بينيديكت، وذلك في مطار كوبنهاغن في الدنمارك.

وبعدها احاطت فرقة حرس الفرسان موكب العربات المهيب للعائلتين الملكيتين.

ونشر الديوان الملكي الدنماركي، صورة لابن الأميرة ماري والأمير فريدريك، الأمير فنسنت، البالغ من العمر 12 عاماً، إلى جانب الملك فيليب. وظهر الملك فيليب بالصورة وهو يلف ذراعه حول الأمير الصغير.

وظهرت الملكة الإسبانية في الإستقبال وهي ترتدي معطفاً فوق فستان أحمر، وفي الوقت نفسه ارتدت ولية العهد الدنماركية معطفاً أخضر أنيق مع قبعة.

وبعد ذلك، أقيمت مأدبة عشاء كبرى في قصر كريستيانزبورغ، جمع العشاء بين أصالة المأكولات الدنماركية وفخامة الأطباق الإسبانية.

وفي الحفل، تألقت الملكة ليتيزيا، في تاج "Fleur de Lys"، وارتدت الملكة مارغريت، تاج الزمرد الدنماركي، في حين تصدرت الأميرة ماري، إطلالتها بتاج قلادة الألماس.

كما ارتدت النساء الملكيات الفساتين الكلاسيكية في العشاء الدبلوماسي. وظهر الملك فيليب وولي العهد فريدريك بالزي العسكري الكلاسيكي.

