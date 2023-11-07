حسن شاكوش يؤدي مناسك العمرة مع عائلته- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري حسن شاكوش صورة لها برفقة عائلته، تظهر أداءهم مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وعلق حسن شاكوش على الصورة بالقول: "ربنا يتقبل منا يارب، وربنا يكرم كل مشتاق بزيارة النبي".

وكان رد حسن شاكوش على تصريحات طليقته ريم طارق، حول عدم استلامها مستحقاتها، وأنه أجبرها على الاعتذار منه علناً، وكتب على صفحته: "مساء الخير على جمهورى العزيز، تم استلام منقولاتها الشخصية بكل تراضي واحترام، بدون أي شجارات وبحضور شهود، بدليل هذا البوست على صفحتها الشخصية، وتم التواصل مع الأب والأم بالاتفاق مع المتوسطين بيننا وتوصلوا معايا بحل يرضى الطرفين، وهي وافقت على الاعتذار، أنا لم أجبر أحد على فعل شيء..".

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