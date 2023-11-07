دوجا كات كالمجنونة في هذا الفيديو..اليكم ما فعلته

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية دوجا كات الجمهور بمقطع فيديو لها تداوله عدد من رواد مواقع التواصل، ظهرت فيه وهي تتصرف بطريقة غريبة ومجنونة.



وأشار البعض إلى أن دوجا كات لم تكن بوعيها في هذا الفيديو.

وكانت قد أطلت دوجا كات مؤخرا ايضا على الجمهور بلوك غريب ومزعج في فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "Demons"، إعتبره البعض مثير للإشمئزاز ومخيف.

وظهرت دوجا كات مطلية بالكامل بالأسود مع عينين حمراوين وقرنين على رأسها وذيل، على هيئة شيطان، كما هو إسم الأغنية.