فيلم الرعب The Exorcist: Believer يتخطى الـ124 مليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت إيرادات فيلم الرعب The Exorcist: Believer، بحوالى 4 ملايين دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 124 مليونا و580 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 6 أكتوبر الماضى، ووصلت مدة العمل إلى ساعة و51 دقيقة، ومن إنتاج شركة Universal Pictures

فيلم الرعب The Exorcist: Believer

إيرادات فيلم الرعب The Exorcist: Believer

وانقسمت الإيرادات بين 63 مليونًا و155 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و61 مليونًا و425 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

أحداث فيلم الرعب The Exorcist: Believer

فيلم الرعب The Exorcist: Believer يدورعندما تظهر على أنجيلا، ابنة الأب العازب فيكتور فيلدنج، وصديقتها كاثرين، علامات المس الشيطاني، يطلق ذلك العنان لسلسلة من الأحداث التي تجبره على مواجهة طبيعة الشر، مرعوبًا ويائسًا، ويبحث عن كريس ماكنيل، الشخص الوحيد على قيد الحياة الذي شهد شيئًا كهذا من قبل.

أبطال فيلم الرعب The Exorcist: Believer

يقوم ببطولة فليم الرعب الجديد The Exorcist: Believer ، كل من ليندا بلير، إلين بورستين، أوليفيا أونيل، جنيفر نيتلز، ليزلي أودوم جونيور، آن دود، ليديا جيويت، نوربرت ليو بوتز، رافائيل سبارج، بن بلادون، العمل من إخراج ديفيد جوردون جرين الذى شارك في التأليف جنبا إلى بيتر ساتلر، سكوت تيمز، داني ماكبرايد، ويليام بيتر بلاتي.