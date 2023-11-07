عشرة سنين.. أعمال جمعت بين محمد سلام وبيومي فؤاد

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الأيام الماضية العديد من التصريحات التي أدت إلى خلافات بين الكثير من نجوم الفن، وذلك بعدما اعتذر النجم محمد سلام عن مسرحية “زواج اصطناعي” التي كان من المقرر أن يشارك فيها بموسم الرياض، لكنه اعتذر بسبب الأحداث الجارية في قطاع غزة، حيث ظهر لجمهوره من خلال فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي، معبرًا عن حزنه واستيائه لما يحدث لأشقائنا في فلسطين، قائلًا: مش هقدراضحك الناس واخواتنا بيموتوا، وبالفعل بدأ عرض المسرحية وقدم محمد أنور الدور بدلًا من سلام.

محمد سلام

وبعد انتهاء العرض تقدم بيومي فؤاد على المسرح ليعبر عن استيائه من كلام سلام قائلًا بتأثر شديد: من حقك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك تغلط في فنك، إحنا مش بنيجي عشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فننا، انتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدًا شيء عظيم، ان الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول، شيء عظيم اني اتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم ان انا مصري، أنا بشرف بلدي.

بيومي فؤاد

وأضاف أيضًا بعض العبارات بتأثر شديد مثل: احنا مش بتوع فلوس، احنا بنقدم فن، وما ان انتشر الفيديو على مواقع التواصل، إلا وبدأ الهجوم على فؤاد لدرجة انه اغلق التعليقات على صفحته، لكن الجمهور عبر عن استيائه بالكثير من المنشورات التي تهاجمه، وقام الكثير بإلغاء المتابعة، وانهالت أيضًا التعليقات بالسب والقذف لبيومي فؤاد على صورة كان قد نشرها سلام عام 2020، وكتب عليها الاب، الأخ الكبير، أيقونة الجيل الشاهبندربيومي فؤاد، قائلين إن فؤاد تسبب في صدمة للجميع، ذلك السبب الذي جعل محمد سلام يغلق التعليقات.

محمد سلام وبيومي فؤاد

من 2009 لـ 2023 أعمال جمعت محمد سلام وبيومي فؤاد

تعاون كل من محمد سلام وبيومي فؤاد في العديد من الأعمال الفنية بدأت من قبل الشهرة في مسرحية قهوة سادة عام 2009، وبعدها شاركوا في مسلسل الكبير أوي منذ الموسم الأول حتى الموسم السابع، وشاركوا أيضًا في عام 2015 في فيلم كابتن مصر، وفي 2015 تعاونوا معًا في مسلسل كابتن أنوش، وفيلم عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الامر إلى المهزلة، وبعد الفيلم تعاونوا في مسلسل وقفة رجالة، ومسرحية حزلقوم التي تم عرضها عام 2020 لأول مرة ضمن موسم الرياض.

الكبير أوي

أما عن مسرحية زواج اصطناعي تدور أحداثها حول تعرض زوجين لأزمة في ليلة زفافهما، ذلك الامر الذي يضطرهم للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجري لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بالكامل، ويشارك في المسرحية بجانب بيومي فؤاد، مي عز الدين وهو أول عمل مسرحي لها، ومحمد أنورالذي لحق بفريق المسرحية بعد اعتذار محمد سلام، وبيومي فؤاد، ودنيا المصري ومصطفى غريب وإيمان السيد وسليمان، وهي من إخراج محمد محمدي.