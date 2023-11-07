شاهد.. سعود القحطاني يرد على انتقادات ظهوره مع الفتيات في البثوث

رد مشهور مواقع التواصل، سعود القحطاني، على سؤال أحد متابعيه: ” متي تتوقف عن الظهور مع البنات في البثوث”.

وقال: “تبون أدعى شيء أمام العالم، وأنا رجال إن طلعت برا في حريم، وإن جيت في حريم، إن روحت المستشفى في حريم، والسوق في حريم، وما في فرق”.

وأضاف سعود في مقطع فيديو، أنه لا يتعدى حدوده مع أي بنت يظهر معها في بثوثه المباشرة، مضيفاً: “من يتابع البثوث كأنك تشوفلك مسرحية أو فيلم”.

واختتم حديثه: “المحترم محترم، وقليل الأدب قليل أدب، ما في مشكلة أتعامل مع واحدة محترمة”.

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