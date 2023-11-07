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انتشر مقطع فيديو يظهر مشهورة التيك توك الجوهرة السبيعي وهي في حالة من الانهيار وتبكي بحرقة، بعد تعرضها للسب والإهانة من قبل أحد المستخدمين.
وفي الفيديو، توجهت السبيعي بنداء مؤثر لدعم المستخدمين، حيث قالت: “الله يجعل الأموال التي يستخدمها بعض الأشخاص لإهانة الآخرين، تكون سببًا لعلاجهم طوال حياتهم”. وعبر المتابعون عن تضامنهم مع السبيعي وانتقدوا بشدة أولئك الذين يحاربون ويسبون الأشخاص الذين يعتبرون تطبيق التيك توك مصدرًا للعيش لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مشهورة التيك توك الجوهرة السبيعي تنهار وتبكي بعد تعرضها للسب وتستنجد بدعم المستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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