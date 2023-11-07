شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يحيى ذكرى وفاة والده: أحسنوا لأحبائكم فإن الشوق بعد الموت لا يحتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيى الفنان أكرم حسنى الذكرى الرابعة لوفاة والده حسنى عبد الرحيم، لاعب نادى الزمالك السابق، معبرا عن اشتياقه الشديد له، وذلك من خلال حسابه على "إنستجرام".

حيث نشر أكرم حسني صورة لوالده بتيشرت نادي الزمالك، معلقا عليها: "الذكرى السنوية الرابعة لوفاة أبي ولا أملك إلا أن أقول أحسنوا لمن تحبون فإن الشوق بعد الموت لا يحتمل.. الله يرحمك يا حبيبي".



أكرم حسني

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسني، فيلم "العميل صفر"، الذي يعرض خلال الوقت الحالي في السينمات المختلفة، ويشارك في بطولته أيضا كل من: بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

ويخوض أكرم حسنى أولى بطولاته المطلقة فى عالم السينما بفيلم "العميل صفر" بعدما حقق أكرم عدة نجاحات حققها اكرم فى الدراما والسينما خلال الأعوام الماضية، حيث قدم أفلام "بنك الحظ" مع محمد ممدوح ومحمد ثروت، و"كلب بلدى" مع أحمد فهمى، "والبدلة" مع تامر حسنى إضافة إلى ظهوره كضيف شرف في أكثر من فيلم، كما قدم أكرم حسنى البطولة في الدراما خلال مسلسلى "الوصية" عام 2018 و"مكتوب عليا" عام 2022.

وأكد النجم أكرم حسنى، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أنه يعتبر فيلم "العميل صفر" من أقرب الأعمال إلى قلبه، مضيفا أن الفيلم يحمل عددا من مشاهد الأكشن والكوميدي، مشيرا إلى أن أبطال العمل بذلوا مجهودا كبيرا في تصويره، مؤكدًا: "أنا شخصيا استمتعت بالعمل معهم".