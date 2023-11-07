شكرا لقرائتكم خبر عن إجبار ثراء جبيل على ترك التمثيل ومحاولة انتحار رضوى جودة فى "ورق التوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل "ورق التوت" العديد من الأحداث، خاصة بعد إجبار حامد لشقيقته سامية (ثراء جبيل) على العمل مجددا كبائعة فى المترو والابتعاد تماما عن الأكاديمية والتمثيل، فضلا عن تعرضه لها بالضرب فى كل موقف، وأخذه هاتفها، ومراقبته لها فى كل خطوة.

بينما يذهب مروان (شريف سلامة) إلى منزل سامية ويقابل والدتها إقبال (سلوى عثمان)، ويحاول إقناعها بعودة سامية إلى الأكاديمية لكنها ترفض ذلك بشدة، وتخبره أن ابنتها لم يعد لديها خاطر عندها، بعد معارضة حديثها والالتحاق بالأكاديمية غصبا عنها.



مشاهد من مسلسل ورق التوت

كما تشهد الأحداث أيضا محاولة رضوى جودة الانتحار، بسبب الظروف الصعبة التى تعيشها برفقة أهلها، فضلا عن تحرضها للتحرش من قبل جارهم.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مسلسل "ورق التوت" يعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.



مشاهد من مسلسل ورق التوت



مشاهد من مسلسل ورق التوت