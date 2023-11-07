شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيله.. كيف استمد هيثم أحمد زكى قوته من والده لاستكمال فيلم "حليم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الـ4 على وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، نجل الفنان الكبير أحمد زكى، إذ رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 7 نوفمبر، إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية، حيث توفى وحيدا فى منزله.

وكان دخول هيثم أحمد زكى إلى عالم التمثيل بمثابة الصدفة، حينما طلبوه لاستكمال مشاهد والده بعد وفاته فى فيلم "حليم"، وتجسيد حياة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ فى شبابه، بسبب تشابه ملامحهما عام 2006، وأشار هيثم إلى أن ما شجعه لقبول العمل هو القوة التى استمدها من والده وقت مرضه وبقائه فى المستشفى.



هيثم أحمد زكي

وكشف هيثم الصعوبات الكبيرة التى واجهتهم فى تجسيد الفيلم، قائلا خلال لقاء تليفزيوني: "كان العمل بالنسبالي مستحيلا، لكن كان لبقائي بجانبه في المسشفى عامل كبير فى استمداد قوتي منه، ولكن لم أعمل شخصية العندليب 100%، لأنها شخصية صعبة جدا، إنك تعمل شخصية أحمد زكي وعبد الحليم حافظ وفي بداية مشوارك الفني، دا مش صعب دا مستحيل".

وتابع أنه تأثر بشدة بآراء النقاد والكتاب على الفيلم، لكنه لم يجلد نفسه بسبب الظروف التى كان بها مع صعوبة الدور، موضحا: "كنت بحس بإنجاز كبير، لو واحد بس شكر في الدور، ولولا إن شريف عرفة كان موجودا، لم أكن أستطيع عمل أي شيء بالفيلم".

شارك هيثم أحمد زكي في عدد من الأفلام والمسلسلات، ولعل آخر أعماله السينمائية فيلم "الكنز" بجزئيه، وشاركه في بطولة الجزأين، محمد سعد، محمد رمضان، هند صبرى، أحمد رزق، روبى، أمينة خليل, هانى عادل، سوسن بدر وغيرهم.

بينما آخر عمل درامى كان فى مسلسل "علامة استفهام" الذى عرض فى عام 2019، للفنان محمد رجب إخراج سميح النقاش، وتأليف إسلام حافظ، وشارك فى بطولة العمل كل من الفنانة ميريهان حسين ومحمود البزاوى، وجيهان خليل.