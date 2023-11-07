شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء فتحى لـ محمد سلام: أنت فخر للفن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة الكبيرة نجلاء فتحى، رسالة دعم إلى الفنان محمد سلام، بعد تضامنه مع فلسطين، واعتذاره عن عدم المشاركة فى إحدى المسرحيات فى السعودية تضامنا مع غزة.

ووجهت الفنانة الكبير نجلاء فتحى، عبر الخليج 365 "تحياتى وتقديرى واحترامى للفنان كبير القلب، صغير السن، محمد سلام، أنت فخر للفن المصرى ومثل طيب الأخلاق أتمناه لكل الشباب العربى، تمنياتي للشعب الفلسطينى النصر والصبر وإن شاء الله تعود فلسطين لأهل فلسطين".

يشار إلى أن العديد من الفنانين تضامنوا مع موقف الفنان محمد سلام عقب اعتذاره عن المسرحية، وقالت الفنانة إيمان العاصى "يبعتلنا منك كتير يا سلام يارب" فى حين علق الفنان حسن أبو الروس "الله عليك فعلاً أنت فنان حقيقى.. وعندك رسالة وأخلاق ورجولة وإيمان قوى واللى عملته ده حاجه كبيرة أوى كلنا حاسين بيك".

وعلقت الفنانة سلاف فواخرجى على الفيديو قائلة: "شعور طبيعى يا محمد كلنا مش قادرين نعيش واللى بيحصل فى فلسطين بيحصل وممكن تخسر فلوس بس تكسب نفسك وربنا رب قلوب وهو الرازق".

بينما كتبت المخرجة مريم أبو عوف عبر حسابها على "فيس بوك": "محمد سلام راجل محترم" وكتب الفنان صبرى فواز: "محمد سلام من أنضف وأنقى الناس اللى ممكن تشوفهم فى حياتك وكل الناس بتحبه".

أشاد الكاتب عبد الرحيم كمال بموقف محمد سلام عبر حسابه على "فيس بوك" "برافو الفنان المصرى محمد سلام اعتذر عن السفر لعرض مسرحية كوميدية استعراضية فى الرياض لأن الظروف لا تسمح بذلك تحية تقدير لفنان مصرى محترم".