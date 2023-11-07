شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الناقد والمخرج عمرو دوارة بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى الناقد والمخرج والمؤرخ المسرحى المصرى الدكتور عمرو دوارة، وذلك تقديرا لمشواره المسرحى الثرى بالأعمال المتنوعة.

الدكتور عمرو دوارة هو مخرج ومؤرخ مسرحى مصرى، تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1984، وهو نجل شيخ النقاد المسرحيين (فؤاد دوارة)، وحصل على بكالوريوس الهندسة قبل التحاقه بأكاديمية الفنون، وعمل مساعدا مع المخرج الكبير كرم مطاوع في الكثير من أعماله المسرحية، وله العديد من الأعمال المسرحية كمخرجا منها : السلطان يلهو ، يوم من هذا الزمان ، وهج العشق، خداع البصر، ملك الأمراء ، عصفور خايف يطير، النار والزيتون ، بيت المصراوي ، حاصل الضرب والقسمة ، ممنوع الانتظار ، وغيرها من الأعمال المسرحية التي أخرجها ، وله العديد من المؤلفات والكتب عن كرم مطاوع وسميحة أيوب وحسين رياض وعبد الله غيث وغيرهم من رواد المسرح المصري كما أنه صدر له مؤخرا كتاب "المهرجانات المسرحية العربية بين الواقع والطموحات"، وهو صاحب الموسوعة المتفردة " موسوعة المسرح المصري المصورة " ، وهو ملقب بجبرتي المسرح المصري وحافظ ذاكرة المسرح المصري أيضا، ويحضر حاليا لعرض مسرحي غنائي استعراضي علي مسرح البالون بعنوان " قمر الغجر " ، ومؤخرا حصل علي الجائزة الأولي للتميز من اتحاد كتاب مصر في النقد المسرحي وهي أكبر جائزة في الاتحاد .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.