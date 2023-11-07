لماذا أقدمت طفلة صغيرة على عضّ الأمير وليام في حفل توزيع جوائز في سنغافورة؟…. اليكم التفاصيل

تعرّض الأمير وليام لموقف طريف جدًّا اثناء استقباله من قبل حشود كبيرة في سنغافورة لمناسبة حضوره حفل توزيع جوائز Earthshot السنوي بنسخته الثالثة، والذي كان قد أطلق ورعى النسخة الأولى منه في العام ٢٠٢٠ من أجل تغيير الخطاب العالمي حول المناخ والبيئة من نظرة تشاؤمية الى رؤية مفعمة بالأمل والإيجابيّة.

فبينما كان يقف الأمير وسط الحشود الملوّحة بالأعلام البريطانية وبصوره هو ووالدته الأميرة الراحلة ليدي ديانا، وفيما كان يتبادل أطراف الحديث مع الجموع ويلتقط الصور معهم، اقترب منه والدٌ يحمل طفلة تبلغ من العمر ثمانية أشهر، فلفت المشهد انتباه وليام الذي دنا من الطفلة مشيرًا إليها بإصبعه، فما كان من الفتاة إلّا أن أمسكت بإصبعه وسحبته باتجاه فمها وقامت بعضّه ما جعل الأمير يسترسل في ضحكة طويلة.

وفي معرض رعايته للحدث الرياضي في سنغافورة ضمن زيارة تمتدّ على أربعة أيّام، شارك الأمير وليام في رياضة قوارب التنين الأكثر شعبيّة في الدولة الآسيوية، كما سيعلن عن الدفعة الجديدة من الشركات والمخترعين الذين سيحصلون على مليون جنيه إسترليني جائزة عن فوزهم في حفل توزيع جوائز Earthshot الذي يشارك فيه عدد من النجوم البارزين، من بينهم الممثلة كايت بلانشيت التي ستتولى توزيع إحدى الجوائز.