لائحة الممثلين المصريين الموقوفين عن العمل تطول، وستّة أسماء جديدة تنضمّ إليها

استكمالاً للقرار الذي اتخذته نقابة المهن التمثيلية في مصر بحقّ ٢٠ ممثّلاً قرّرت بموجبه توقيفهم عن ممارسة مهنتهم لمشاركتهم في العديد من الأعمال الفنيّة دون تصريح للعمل، مهددة إياهم باتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم في حال لم يستجيبوا لقواعد المهنة ويحصلوا على تصريح، ضمّت النقابة ستة أسماء جديدة الى اللائحة السابقة بحيث أوقفتهم عن العمل ريثما يستجيبون للوائح. وقد شملت القائمة كلّاً من: علي السبع، لبنة إيهاب، بسمة نبيل، أحمد أزعر، منة صالح وأحمد طارق.

أمّا أسماء الممثلين الذين كان قد شملهم قرار النقابة، وعددهم عشرون فهم: عمرو جمال، إنجي كيوان، ياسمين داود، دينا المغربي، عمر شرقى، راندا عبد السلام، عمرو ممدوح، شيما الشريف، سالي حماد، مروان يونس، فدوى عابد، ناردين فرج، أوتاكا، صلاح الدالي، رحمة حسن، إلهام وجدي، أنس مبارك، هالة خالد، يوسف وهبي وهاجر السراج.

من جهته حظّر النقيب أشرف زكي جميع شركات الإنتاج من التعامل مع الأسماء المذكورة أعلاه الى حين التزامهم بواجباتهم وتصحيح أوضاعهم، كما سبق ان حذّر هذه الشركات من التعاقد مع طلاب معهد الفنون المسرحية الذين أصدر بحقّهم قرارًا منعهم بموجبه من العمل قبل الحصول على إذن من النقابة.