نسرين طافش تشوّق الجمهور لفيلمها الجديد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الفنانة السورية نسرين طافش الجمهور لـ فيلمها الجديد "السيستم" اذ نشرت صورة لها من الكواليس على صفحتها الخاصة، وكتبت: "تأخرت في الإعلان عن تصويري لفلم السستم بسبب الاحداث الصعبة و اللاإنسانية التي تمر بها فلسط.

.ين الحرة العظيمة و لكن من حق عملي وصناع الفلم على أن اعلن واتحدث عن العمل .. و لاننا محكومون بالأمل كما قال الكاتب المسرحي السوري سعدالله ونوس ، طبعات لازم نقوي حالنا و لن يثنينا الحزن والالم عن التمسك بالأمل واعمل العمل بشغف وحب بالتزامن مع استمرارية دعمي الكامل لفلسطين العظيمة واهلنا في غزة إلى أن تتحرر من المحتل من البحر إلى النهر اننا محكومون بالأمل فيلم السيستم".