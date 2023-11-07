ميرنا وليد - بيروت - كشفت العارضة سيندي كراوفورد خلال مقابلة لها مع Haute Living أن التقدم بالعمر لا يُقدّر بثمن لأنه يذكرها بأنها ما زالت على قيد الحياة.
وأضافت: "أننا نعيش في زمن يعتمد على ثقافة هاجس الشباب الدائم" وأضافت: "لم أعد في الخامسة والعشرين من عمري لماذا يجب أن أحاول أن أبدو كما لو عمري 25؟ لدي أولاد وأملك خبرة حياة وأقول لكل من يريدني أن أبدو في العشرين أن يتوقفوا عن ممارسة الضغوط علي أنا أعلم أنني تقدمت بالعمر وأصبح وجهي نحيلاً وفمي لم يعد كالسابق".
يذكر أن كراوفورد تابعت عملها كعارضة حتى بلوغها الـ 56 سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر سيندي كراوفورد ترفض ثقافة الشباب الدائم وهكذا عبّرت عن رأيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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