10 شخصيات من السينما العالمية ستشارك في مهرجان مراكش

ميرنا وليد - بيروت - يقدم البرنامج المتميز للحوارات في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، " حوار مع. .."، للجمهور فرصة اللقاء بأكبر الأسماء في السينما العالمية، القادمين من جميع أنحاء العالم.

ينتظر هذه السنة حضور 10 شخصيات متميزة من السينما العالمية من القارات الخمس إلى مراكش للمشاركة في برنامج "حوار مع...". من الحكايات المشوقة والنقاشات المفتوحة حول رؤيتهم للسينما وممارساتهم المهنية، سيقوم الممثلون والسينمائيون وكتاب السيناريو والمنتجون بتبادل خبراتهم بكل حرية مع جمهور المهرجان.

حوارات هذه السنة تعد بأن تكون غنية ومشوقة، وستكون مع كل من الممثل و المخرج الأسترالي ذو الشخصية الجذابة سيمون بيكر، المخرج المغربي الموهوب فوزي بنسعيدي الذي سيحظى بتكريم المهرجان، المخرج الفرنسي المفعم بالحرية والجرأة برتراند بونيلو، الممثل الأميركي الذي يتوفر على فيلموغرافيا متميزة ويليم دافو، المخرج والمنتج الهندي المتألق أنوراغ كاشياب، المخرجة اليابانية المتفردة نعومي كاواسي، الممثل الدانماركي المتألق مادس ميكلسن الذي سيحصل على النجمة الذهبية للمهرجان، الممثل والمخرج الأميركي الدانماركي الملتزم فيجو مورتنسن، الممثلة الاسكتلندية ذات الأدوار المتنوعة تيلدا سوينتون، والمخرج وكاتب السيناريو الروسي الحائز على العديد من الجوائز والذي يحظى بتقدير كبير أندري زفياجينتسيف.

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