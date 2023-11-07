باسم سمرة يثير الجدل بتصرفه خلال التبرع لفلسطين

ميرنا وليد - بيروت - تصدر الممثل المصري باسم سمرة الـ"تريند"، بعد أن نشرت الممثلة المصرية هالة صدقي، مقطع فيديو من داخل موقع تصوير فيلمها الجديد "كتف قانوني".



وظهر باسم سمرة في الفيديو وهو يعدّ، لأكثر من مرة، المبلغ الذي سوف يتبرع به لصندوق الهلال الأحمر لدعم أهالي فلسطين.

وكانت هالة صدقي قد ظهرت في مقطع الفيديو وهي تقول: "طبعاً كلنا مش هنوصف إننا زعلانين أو متضايقين قد إيه على اللي بيحصل لإخواتنا في فلسطين، لكن ده مش معناه إننا نتوقف عن الشغل، بالعكس هنشتغل ونشتغل ونجيب فلوس ونتبرع وكلنا نتبرع ولسه هنعمل أفلام وهنتبرع لأن مهنتنا مهمة شريفة ومحترمة".

كما وجهت هالة في الفيديو كلامها إلى باسم مازحة وقالت: "اللي مش هيتبرع هظبطه"، ليظهر الأخير وهو يخرج المال وبعده أكثر من مرة قبل التبرع به.

دفع هذا المشهد المتابعين للتعليق عليه، مشيرين إلى أنه كان يجب عليه الابتعاد عن الكاميرا وهو يعُدّ مبلغ التبرع. كما قال بعض المعلّقين لباسم: "ده حاجة بينك وبين ربنا".