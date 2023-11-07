حسن شاكوش يؤدي مناسك العمرة مع أسرته (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المطرب حسن شاكوش صورة تجمعه بأسرته، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع"إنستجرام".

وظهر شاكوش في الصورة بملابس الإحرام، وبجانبه والدته، وآخرون من أسرته.

تصدر مطرب المهرجانات، حسن شاكوش محرك البحث جوجل وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وجاء تصدر "شاكوش" مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفيديو للصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي على تطبيق "X" لعدد من لاعبي الفريق منهم أليكساندر أرنولد ومحمد صلاح خلال التدريبات وفي الخلفية أغنية للمطرب حسن شاكوش، ورجح البعض أن الأغنية ضمن قائمة الأغاني الخاص بهاتف "صلاح" نظرًا لكونه اللاعب المصري الوحيد ضمن صفوف الفريق الإنجليزي.