وليد فواز يكشف عن إعجابه بمناقشة هذه القضية في "صوت وصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الفنان وليد فواز إنه أعجب بمناقشة قضية مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، وكيف يتعامل معها الجيل الحالي وتأثيرها عليه، ضمن أحداث مسلسل "صوت وصورة".

وقال في لقائه مع برنامج it's show time، المعروض على قناة CBC: "قيمة العمل عند الجيل الجديد مختلفة، مع كامل احترامي ليهم شافوا ربح سريع بيجي من فيديوهات ليس لها معنى فيشتغل ليه ويتعب ليه، أو واحد يطلع يتسول الفلوس محدش قال لو ظروفك صعبة تطلع تشحت على منصة أو تطبيق".

"صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، وليد فواز، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبة.