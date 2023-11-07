طرح فيلم "بلوموندو" في مصر والسعودية ودول الخليج ١٥ نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اعلنت "رويال صن- سامر المحضر"، الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عن موعد عرض العمل في دور السينما، إذ تقرر أن يكون يوم الأربعاء ١٥ نوفمبر.

يشار إلى أن فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل: ميرنا نورالدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد وإنجي وجدان ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف شرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، إذ يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر ان يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسا على عقب.