عرض "مول التليفون" في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد الفيلم المغربي القصير مول التليفون للمخرج حمزة عاطفي عرضه العالمي الأول في موطنه ضمن فعاليات النسخة الـ23 من المهرجان الوطني للفيلم في طنجة (27 أكتوبر - 4 نوفمبر)، إذ نافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، وعُرض يوم الأربعاء 1 نوفمبر الساعة 9:30 مساءً في سينما روكسي.

يدور الفيلم حول جليل، موظف نال الإرهاق منه، يريد الانتقام لوالدته وتطهير حيه من رنين الهاتف المزعج، فيتحول إلى "مدمر الهواتف"، ويقود عملية ثأر شرسة ضد شركات الاتصالات.

مول التليفون من تأليف وإخراج حمزة عاطفي، وإنتاج سيليو إدريسي، المهدي أمسروي، توفيق رئيس (Caestus Films)، وبطولة عزيز حطّاب، ساندي أبو تاج الدين، تصوير سيلفيان ردوريجيز، مونتاج فاطمة الزهراء لينبوي، بينما تتولى MAD Solutions مهام التوزيع والمبيعات عالميًا. وكان الفيلم قد حصل على منحة من المركز السينمائي المغربي.

حمزة عاطفي وُلد في الدار البيضاء بالمغرب ونشأ في عائلة فنية. ومنذ سن صغيرة شارك في العديد من الأعمال المغربية والدولية. تخرج في المدرسة العليا للفنون البصرية في مراكش والمعهد الوطني العالي لفنون العرض وتقنيات النشر والتوزيع في بلجيكا وتخصص في التصوير الفوتوغرافي.

وفي 2018 وقع عقد فيلمه الأول كمدير للتصوير وهو فيلم نوح لا يعرف العوم للمخرج رشيد الوالي الذي تلقى جائزة أفضل فيلم في مهرجان لييج. وبجانب عمله كمدير تصوير، أخرج حمزة أربعة أفلام قصيرة من بينها فيلم مرشحون للانتحار الفائز بالعديد من الجوائز.

وفي التلفزيون، شارك في الموسم الثاني من المسلسل القصير سوحليفة الذي شاهده أكثر من 15 مليون شخص. ومؤخرًا عمل في المسلسل القصير لطفي النحيلة للمخرج هشام العسري والذي أذيع على شبكة التليفزيون المغربية الشهيرة تو إم.