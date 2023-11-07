بـ أغنية بسم الله.. إلهام شاهين تنشر فيديو من حفل ختام المهرجان المصري الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إلهام شاهين مقطع فيديو من حفل ختام المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نيويورك، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت إلهام شاهين على الفيديو :"أحلى ختام للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بأحلى أغنية لمصر".

واحتفل الفنانين بحفل ختام المهرجان المصري الأمريكي على أنغام أغنية "بسم الله".

وظهرت الفنانة إلهام شاهين في الحفل مرتدية "الشال" الفلسطيني.

من ناحية أخرى أخر أعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل "الفريدو" بطولة أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار.