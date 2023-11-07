رسالة سلام.. هاني فرحات يعلق على استقبال الجمهور لحفله في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الموسيقار الكبير هاني فرحات عن سعادته بنجاح حفله (رسالة سلام من السعودية للعالم)، الذي أقيم مساء أمس الاثنين، بتكليف من الهيئة الملكية المشرفة على إكسبو 2030 وشارك فيه عازفين من مختلف قارات العالم.

الحفل أقيم في hangar y بباريس وسط حضور ضخم من رؤساء وزراء دول أوروبية وسياسيين وشخصيات بارزة من مختلف دول العالم.

هاني فرحات قدم العديد من المقطوعات الموسيقية عن السلام بمزج شرقي وأبهر الجمهور برائعة مايكل جاكسون( earth song) بالإضافة لمقطوعات أخرى.

وقال هاني فرحات في بيان صحفي إنه لمس تفاعل الجمهور وانبهارهم، مؤكدا أن الرسالة وصلت بقوة ولم يقتصر النجاح على حضور الحفل بل على الصحافة والإعلام العالمي الذي حضر للتغطية.