درة عن أحداث فلسطين:"لاتتوقفوا عن الحديث عن فلسطين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة درة عن أحداث القضية الفلسطينية، وطالبت عدم التوقف عن الحديث عن فلسطين.

ونشرت درة صورًا، تدعم بها القضية الفلسطينية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت درة على الصور :"لا تتوقفوا عن الحديث عن فلسطين".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل "الأجهر" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي 2023 ،على شاشة (إم بي سي مصر).

مسلسل "الأجهر" شارك في بطولته: عمرو سعد، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن إخراج ياسر سامي.