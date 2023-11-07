شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المهرجان الوطنى للمسرح التونسى مواسم الإبداع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالا بمرور أربعين سنة على تأسيسه يعلن المسرح الوطنى التونسى، تحت إدارة الفنان والباحث الأكاديمى الدكتور معز مرابط، عن تنظيم الدورة الأولى للمهرجان الوطنى للمسرح التونسى - مواسم الإبداع من 7 إلى 14 نوفمبر 2023، تنبع مبادرة تأسيس هذا المهرجان - والمخصّص حصريا للإنتاجات المسرحية التونسية - من الرغبة فى إحياء ذاكرة "أسبوع المسرح التونسى" سابقا، وفى هذا الإطار، تم الإعلان عن إطلاق مسابقة وطنية لتقديم "جوائز الإبداع المسرحى التونسى" وبمساهمة من مؤسسة عبد الوهاب بن عيّاد بدعم من شركائها المانحين: المؤسسة الفلاحية "الحدائق" ومؤسسة "ميكرو كريد من أجل دعم الفنون بشكل عام والإنتاج المسرحي بشكل خاص.

تهدف "جوائز الإبداع المسرحي التونسي" إلى تتويج الأعمال المسرحية المتميزة تثمينا لجهود الفنانين التونسيين في تطوير جماليات الفن الرابع وتجديد أساليبه وأدواته، واعترافا بدورهم الطلائعي في قيادة المجتمع نحو الأفضل والأجمل، وتسعى "جوائز الإبداع المسرحي التونسي" إلى تشجيع روح الابتكار وتحفيز مَلَكَة الإبداع لدى الفنانين التونسيين من أجل تحفيزهم على مزيد العطاء وإغواء أكبر عدد من المتابعين للإقبال على العروض المسرحية في توطيد لعلاقات التبادل والتفاعل والحوار بين المبدعين والنقاد والجمهور.

جدير بالذكر أن المسرح الوطني التونسي مؤسسة عامة ذات طابع ثقافي مستقل، تم إنشاء المسرح عام 1988 وأن يكون مقر المسرح الوطني في قصر خزندار، في حي الحلفاويين بتونس، بالقرب من باب سويقة، وتم تغيير اسمه بعد ذلك قصر المسرح ( palais du théâtre ) ، وبني المقر من قبل مصطفى خزندار الوزير آنذاك، وكان المبنى مدرسة ابتدائية بين 1903-1986.