شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الشاب إيفان إلينجسون فى منزله عن عمر 35 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الممثل الشاب إيفان إلينجسون، يوم الأحد فى منزله فى مقاطعة سان برناردينو الأمريكية، حيث تم اكتشاف جثته فى غرفة نومه، وفقًا لمكتب الطبيب الشرعى، عن عمر ناهز 35 عاما.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع TMZ فإن الظروف الدقيقة لوفاته غير واضحة فى هذه المرحلة، لكن المسئولين أكدوا فى الوقت الحالى، أنه لا يبدو أن هناك أى شبهات جنائية.



إيفان إلينجسون

وتحدث والد إيفان، مايكل، إلى TMZ، حيث أكد أنه تم العثور على إيفان في منزله، وكان يعاني من تعاطى المخدرات في الماضي، لكن حالته تحسنت مؤخرًا، وأن وفاته المفاجئة تمثل صدمة كاملة للعائلة.

لعب إلينجسون دور الشاب المراهق أمام النجمة كاميرون دياز في فيلم My Sister's Keeper الذى طرح خلال عام 2009.

كما كان معروفًا أيضًا بدوره المتكرر كايل هارمون في "CSI: Miami"، والذي لعب فيه دور البطولة في إجمالي 18 حلقة على مدار 3 سنوات.



إيفان إلينجسون

بدأ إلينجسون مسيرته في مجال السينما والتليفزيون في سن 13 عامًا بدور صغير في فيلم تلفزيوني بالإضافة إلى ظهوره كضيف في " General Hospital "، من هنا واصل إلينجسون التمثيل في عروض مثل "Titus"، و"That Wasthen"، و"Mad TV"، و"Complete Savages"، و"Bones"، و"24" وغيرها.

عمل إلينجسون أيضًا في عدد قليل من الأفلام، مثل "Walk the Talk" و"Letters from Iwo Jima" و"The Bondage" و"Confession" و"Rules of the Game" و"Time Changer" و"The Gristle" و" أكثر.



إيفان إلينجسون

ويبدو أن إلينجسون ابتعد عن هوليوود، ولم يكن لديه أى اعتمادات فى التمثيل بعد عام 2010، ومع ذلك، فقد ترك بصمته على التلفاز/السينما، وتوفى صغيرًا جدًا.