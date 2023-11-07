على من وقع الاختيار ليجسّد دور باحث أكاديمي بالأزهر في الفيلم “المنبر”؟

تعاقد الممثل المصري، أحمد حاتم، على بطولة فيلم وثائقي جديد بعنوان “المنبر”، حيث سيجسّد شخصية باحث أكاديمي في الأزهر.

الفيلم تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، وتدور أحداثه في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلى منبره. ويشارك في بطولته الى جانب أحمد حاتم كل من محمد عادل، أحمد فهيم، عمر السعيد، آيتن عامر، كمال أبورية، سامح الصريطي وغيرهم.

الأزهر هو أهم مساجد مصر على الإطلاق، وأحد المعاقل التاريخية لنشر وتعليم الإسلام كذلك هو واحد من أشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم الإسلامي، يعود تاريخ بنائه إلى بداية عهد الدولة الفاطمية في مصر. وقد اختلف المؤرخون في أصل تسمية هذا الجامع، ومن المرجح أن الفاطميين أطلقوا عليه اسم الأزهر تيمنًا بفاطمة الزهراء ابنة النبي محمد.