بالصورة- بصورة قديمة تجمعهما..أيمن قيسوني يعايد تامر هجرس في عيد ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل المصري أيمن قيسوني صديقه الممثل تامر هجرس بصورة تجمعهما نشرها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، و علق عليها أيمن قائلاً: "يوم ميلاد سعيد، سأكون جيداً هذه السنة" ساخراً بذلك من هجرس.



و ينتظر محبو الممثل و الإعلامي المصري أيمن قيسوني مسلسله المقبل "درجة درجة"، و هو مسلسل دراما كوميدي ينقل الواقع اللبناني العربي، و تدور أحداثه حول ثنائي يجسد دوريهما أيمن قيسوني و زوجته الفنانة نسرين زريق، اللذان يواجهان احتيال أحد السماسرة في بيروت بعد شرائهما منزلاً زوجياً.

