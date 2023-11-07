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ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل المصري أيمن قيسوني صديقه الممثل تامر هجرس بصورة تجمعهما نشرها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، و علق عليها أيمن قائلاً: "يوم ميلاد سعيد، سأكون جيداً هذه السنة" ساخراً بذلك من هجرس.
و ينتظر محبو الممثل و الإعلامي المصري أيمن قيسوني مسلسله المقبل "درجة درجة"، و هو مسلسل دراما كوميدي ينقل الواقع اللبناني العربي، و تدور أحداثه حول ثنائي يجسد دوريهما أيمن قيسوني و زوجته الفنانة نسرين زريق، اللذان يواجهان احتيال أحد السماسرة في بيروت بعد شرائهما منزلاً زوجياً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- بصورة قديمة تجمعهما..أيمن قيسوني يعايد تامر هجرس في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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