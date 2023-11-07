بالصور- بلوك رائع.. هيا مرعشلي تخطف الأنظار بالأسود

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة السورية هيا مرعشلي الجمهور بأخر ظهور لها من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك كاجوال رائع إرتدت فيه توب واسع باللون الابيض مع سروال أسود ضيق، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها، ووضعت على عينيها نظارات شمسية ذات تصميم مميز لإكمال اللوك.



وكانت شاركت هيا مرعشلي صورة لوصية كتبتها فتاة فلسطينية صغيرة إسمها هيا، وذلك عبر حسابها الخاص، وأظهرت تأثرها بهذه الكلمات التي كتبتها وببساطتها، حيث علقت مرعشلي قائلة: "وصية هيا، يمكن من مبارح لليوم قريتها اكتر من ١٠٠ مرة وكل مرة عم يتغير شي جواتي .. (الله اكبر من كل كبير )".

وطلبت الطفلة هيا في الوصية أن يعطوا أغراضها وملابسها إلى رفاقها وأقاربها، بالإضافة إلى التبرع ببعض منها.

